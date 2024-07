Attimi di follia in piazza Ogaden a Cosenza: bastoni e pietre contro una signora per un'offesa

Attimi di paura nei pressi di un esercizio commerciale a Piazza Ogaden, al centro di Cosenza. Fatti non chiari, ma secondo le indiscrezioni raccolte nell'ora di pausa di tanti negozi e uffici (intorno alle 14:00), due ragazzi di colore, dopo aver ricevuto parole offensive da parte di una signora, si sarebbero armati di bastoni in legno e pietre, pronti a colpire la stessa. Alla fine si è risolto tutto in una gran confusione e tante urla con le forze dell'ordine (un congruo numero di poliziotti) che, però, dopo aver placato gli animi, hanno effettuato una curata perquisizione al magazzino dove si trovavano i ragazzi.