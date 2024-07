Bimbo travolto dal cancello a Guardia Piemontese, lido sotto sequestro. Oggi la Tac chiarirà le condizioni

Bisognerà attendere domani per avere qualche notizia in più sulle condizioni del piccolo di appena 3 anni travolto da un cancello nel Cosentino. Il bimbo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza e domani sarà sottoposto a una Tac per valutare esiti dell’intervento d’urgenza a cui è stato sottoposto nella notte tra sabato e domenica. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato quando - per cause ancora in corso di accertamento - il cancello di ferro di un lido di Guardia Piemontese è crollato travolgendo il bimbo davanti agli occhi increduli dei suoi genitori e dei turisti presenti nella struttura balneare.

Il bambino è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza e poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il piccolo ha riportato un forte trauma cranico e lesioni anche all’addome. Sull'episodio la Procura di Paola ha aperto un’inchiesta e il lido è stato sequestrato per consentire tutti gli accertamenti del caso.