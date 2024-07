Cosenza, travolto da un cancello al lido: bimbo operato nella notte

È stato operato nella notte tra sabato e domenica, presso l’Annunziata di Cosenza, il bambino di soli tre anni, originario di San Marco Argentano, che sabato pomeriggio, all’interno di un lido della cittadina tirrenica, nel quale era ospite con i suoi genitori, è stato gravemente ferito da un pesante cancello che – per cause ancora da chiarire, tuttora al vaglio degli inquirenti – si è all’improvviso staccato dai cardini. Investendolo in pieno e schiacciandolo sotto il suo consistente peso, sotto gli occhi atterriti dei suoi familiari e dei tanti turisti che, in quel momento, erano anch’essi sulla spiaggia della cittadina tirrenica.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso, ma è apparso subito in gravi condizioni. Poco tempo dopo l’incidente, è stato, pertanto, prelevato dall’elisoccorso del 118, nel frattempo allertato da alcuni presenti e atterrato sulla spiaggia antistante il lido in cui si trovava, e, appunto, trasportato d’urgenza nell’ospedale del capoluogo. Nell’Hub cosentino – dove è arrivato in uno stato di agitazione psicomotoria, con tremori e scosse – a seguito dei primi accertamenti ed esami, gli sono stati diagnosticati numerosi traumi ed è stato, quindi, trasferito in Terapia intensiva, con una diagnosi alquanto preoccupante, di “trauma cranico con esa (emorragia subaracnoidea), frattura rocca petrosa e contusioni polmonari bilaterali”.

In conseguenza di ciò, è stato sttoposto a trasfusioni. Le sue condizioni, monitorate di continuo, con il passare delle ore, hanno, però, indotto gli specialisti interessati al suo caso a decidere per l’intervento chirurgico, al quale, come già sottolineato, è stato sottoposto nelle successive ore notturne. In particolare, il primario della Rianimazione, Pino Pasqua, d’intesa con l’équipe chirurgica, ha deciso per un intervento in sala operatoria per trattare un vasto ematoma interno (un “epidurale acuto”). Dopo l’operazione, il piccolo si trova ora in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero, al momento, stabili.