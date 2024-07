Accusato di stalking, assolto l'ex direttore sportivo della Paolana

L’ex direttore sportivo della Paolana, Francesco Loizzo, è stato assolto ieri pomeriggio “perché il fatto non sussiste” dal giudice monocratico del Tribunale di Paola. Loizzo era difeso dagli avvocati Giuseppe Bruno e Armando Sabato. All’uomo che era finito nel 2019 anche agli arresti domiciliari (che in ogni caso poi sono stati revocati) su precisa disposizione del Gip dopo le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Paola, venivano contestati diversi reati tutti riconducibili allo stalking. Nello specifico secondo le accuse avrebbe pizzato tre microspie per controllare l’allora compagna. Due sarebbero state installate nell’appartamento e una terza nello zaino della figlia. Inoltre sempre secondo le contestazioni mosse dalla Procura avrebbe speronato l’autovettura della sua ex quando questa si stava recando in aeroporto. Secondo la denuncia fatta dalla donna l’uomo non avrebbe accettato la separazione dalla quale la coppia ha anche avuto una figlia. Anche dopo la separazione la donna avrebbe però consentito che l’uomo rimanesse a dormire nella sua abitazione. Si sarebbe poi appropriato di somme di denaro quando erano una coppia di fatto. Infine avrebbe fatto pedinare la donna da terze persone. Tutte accuse però che alla fine sono cadute dopo cinque anni in quanto smontate nel corso del dibattimento in Tribunale dagli avvocati che hanno difeso l’uomo. La parte offesa nel procedimento era invece difesa dall’avvocato Leopoldo Marchese del foro di Lamezia.