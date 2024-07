Carceri, l’inferno è dietro le sbarre: un altro suicidio a Paola, ancora droga a Corigliano Rossano

Paola - Un nuovo suicidio in carcere. E questa volta si tratta di un ragazzo di appena 21 anni. Era detenuto e si è impiccato nella notte all’interno della sua cella nella Casa circondariale di Paola.

Era agli arresti domiciliari ad Amantea e poi da qualche giorno ne era stata disposta una misura più afflittiva. Il ragazzo originario della provincia di Salerno sarebbe stato trovato esanime dalla polizia penitenziaria. A quanto si è appreso i tentativi di rianimazione sono risultati vani e i sanitari della struttura penitenziaria, prima, e successivamente quelli del 118 non hanno potuto che contrastarne il decesso. Sono state avviate indagini per capire nei dettagli cosa sia accaduto. Il giovane recluso soffriva di problemi psichici. Era solo in cella e ha usato un lenzuolo per togliersi la vita.

Corigliano-Rossano - Scorre ancora droga dietro le sbarre, tra i corridoi e le celle del carcere di Rossano. Lo rivela l’ultima operazione di polizia. Un blitz a sorpresa nel carcere di contrada Ciminata Greco, condotta con l’ausilio delle unità cinofili della Guardia di Finanza, ha portato a trovare oltre 100 grammi di sostanza stupefacente.

La perquisizione straordinaria effettuata non è la prima all’interno del carcere cittadino, poiché nel giro degli ultimi mesi già diversi sono stati i controlli che hanno portato a rinvenire non solo sostanze stupefacenti, per altro finanche nei corridoi che conducono alla sala colloqui con i detenuti e non solo nelle celle, ma anche telefoni cellulari e oggetti rudimentali “atti a offendere”, come li avrebbe qualificati l’autorità giudiziaria.

Da tempo il reclusorio di Rossano è al centro delle cronache, anche alla luce della escalation di episodi di violenze culminati in aggressioni nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria. Senza contare i disordini creati da detenuti affetti da problemi di natura psichiatrica.