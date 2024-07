Paola, sbanda con la mini car e finisce nel fiume. Una 16enne in prognosi riservata

Finisce con l'auto nel fiume dopo aver perso il controllo della sua mini car. E' quando accaduto a una ragazzina di sedici anni, accanto a lei anche un amico. La ragazza alla guida è in prognosi riservata. È avvenuto attorno alle due di questa notte in via Sottopromintesta, l'arteria che costeggia l'ospedale civile e finisce a mare.

I ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e poi affidati alle cure degli Ospedali di Paola e di Cosenza. Ad avere la peggio la giovane che era alla guida dell'auto che è stata portata all'Annunziata in particolare per approfondimenti diagnostici sulle ferite riportate alla testa. Ad aiutare i soccorritori dell'ambulanza sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Paola che hanno provveduto al recupero dei due giovani. Le forze dell'ordine indagano per capire le dinamiche del sinistro.

