Cosenza, la manutenzione è a una svolta: piano straordinario del Comune

L’arrivo a Palazzo dei Bruzi del dirigente Raffaele Notte ha dato nuovo impulso al settore della Manutenzione che con il coordinamento dell’assessore Francesco De Cicco e del sindaco Franz Caruso da qui a settembre darà vita a una serie di opere di restyling che muteranno il quadro sia nelle zone centrali che in quelle periferiche. Una decina di strade verranno bitumate a caldo per intero (via Quintieri, corso Fera-già corso d’Italia, via Montesanto, parte della 107 nella zona sotto il cimitero di colle Mussano, Portapiana) e contestualmente si procederà ad alzare per la prima volta i pozzetti di proprietà del Comune che attualmente sono sotto il livello stradale di alcuni centimetri (via Popilia, via degli Stadi, eccetera).

I lavori partiranno a breve e dureranno per tutta l’estate. Il Piano, garantisce l’assessore De Cicco, coinvolgerà anche alcune arterie periferiche, tra Portapiana e Donnici, comprese alcune contrade (tra cui Colli) dove attualmente la sede stradale presenta numerosi tratti danneggiati che sono di competenza del Municipio, vicinissimi a quelli affidati alla gestione dell’Anas. Gli uffici comunali stanno lavorando per asegnare i lavori e definire le somme da mettere sul piatto della bilancia.

Per De Cicco siamo di fronte a un pieno rilancio della Manutenzione a metà della legislatura. Ci sono strade in varie zone della città che risultano abbandonate da anni e dove è stata fatta solo una riparazione a macchia di leopardo e con bitume a freddo che alla minima pioggia sparisce riproponendo nella sua interessa i rischi per gli automobilisti.

Foto Arena