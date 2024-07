Il palazzetto dello sport rimane al Comune di Rende: il Tar boccia il ricorso

Palazzetto dello Sport? Ha ragione il Comune di Rende per il Tar Calabria, sezione prima. Nulla da fare per la Asd Palasport Europa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Amendola che si era opposta al Comune di Rende ed ai commissari per la scelta di revocare la concessione e la relativa gestione del palazzetto dello sport. Insieme all’associazione sportiva si sono opposte anche la Asd Cosenza Volley Club, Area Brutia Volley Team Ssd, Asd Pallavolo Milani, Asd Micromega Basket Cosenza. Il Tar, ieri mattina ha pronunciato la sentenza definitiva e condannato il ricorrente alle spese di lite della fase cautelare in favore del Comune di Rende, che liquida in 4mila euro complessivi. Tutto nasce dalla deliberazione della Commissione straordinaria, la numero 220, adottata con i poteri della Giunta comunale che, attraverso l’attività ispettiva – ex art. 145 – ha eseguito verifiche con i poteri del collegio degli ispettori. Quindi, la rescissione del contratto dell’11 ottobre 2021 stipulato con Asd Palasport Europa e le polemiche. La parte ricorrente, nel ricorso, afferma che non sussistono «i presupposti per l’adozione del contestato provvedimento extra ordinem e, a tal proposito, rileva che il gestore non è mai stato concretamente dedotto di alcun collegamento della criminalità organizzata con l’associazione ricorrente ed il suo legale rappresentante, privo di alcun legame con soggetti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso».