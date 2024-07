Rassegna stampa 03-07-2024 edizioni Calabria

-Lamezia commemora il magistrato Ferlaino, in suo onore una stele in centro -A Vibo il ricordo del 3 luglio: 18 anni dopo tra dolore, opere attese e fondi sprecati

-Scocca l'ora dei saldi: a Cosenza tra e-commerce, made in Italy e... e-commerce

-'Ndrangheta, dall’Unical la nuova grammatica anti-clan: i boss tra fede, sport e... Ponte (ALLE 11) -Reggio, revocata la nomina del prete accusato di atti sessuali con un minore -Auto aziendali per “scopi personali”. Assolto l’ex commissario del Mater Domini di Catanzaro Giuliano -Estorsioni e usura a Catanzaro, ribaltate in Appello tre condanne -Locri s’interroga: com’è morto Christian? Venerdì l’autopsia a Reggio

-Tempo di assunzioni alla Regione Calabria, concorso per funzionari concluso

Cronaca

-Bimbo schiacciato dal cancello a Guardia: condizioni stazionarie

-Cosenza, dirigenti scolastici sotto esame: niente trasferimenti

-Incidente aereo a Sibari, il velivolo precipitò per il carico eccessivo

-Reggio, due milioni di risorse e servizi per il piano destinato agli ultimi

-Rifiuti abbandonati in strada, la rabbia dei parroci reggini: “Situazione grave”

-Aterp a Catanzaro, intervento da 4,4 milioni a viale Isonzo: restyling dell’intera zona

-Cosenza, la manutenzione è a una svolta: piano straordinario del Comune