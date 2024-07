Roma aggiorna la mappa dei prefetti: Ciaramella a Latina, a Cosenza arriva la Padovano

Le emozioni si rincorrono nel giorno in cui Palazzo Chigi ha aggiornato la mappa dei prefetti. Una rotazione che coinvolge anche la provincia di Cosenza. Vittoria Ciaramella lascerà il Cosentino per tornare negli uffici di Latina dove, dal febbraio del 2018 al gennaio del 2020, aveva già operato con le funzioni di viceprefetto vicario, prima dell’esperienza da capo di gabinetto a Roma. A Cosenza era arrivata il 9 agosto del 2021.

Poco meno di tre anni vissuti intensamente spostandosi periodicamente alla scoperta delle comunità che sopravvivono in una delle aree geografiche più complesse del territorio nazionale. Il prefetto-giornalista (è iscritta all’Ordine della Campania dal 2005) ha fronteggiato coraggiosamente le fiammate del covid, le mille vertenze del lavoro, il ruggito della ’ndrangheta sulle due coste (esemplare il dispositivo di garanzia allestito con la collaborazione delle forze dell’ordine per blindare l’appalto della Statale 106), le tensioni politiche, lo scioglimento del Comune di Rende e tutte le altre emergenze raccogliendo l’apprezzamento della gente. E proprio i cittadini hanno salutato con malinconia la partenza della “prefetta di prossimità”, la donna che aveva portato lo Stato in ogni angolo di questa terra.

Il Viminale ha scelto anche il successore. La nuova responsabile dell’Ufficio territoriale del governo. Si tratta di Rosa Maria Padovano che arriva da Rimini dove è rimasta per un anno e mezzo. La Padovano ha 62 anni, originaria di Mola di Bari è sposata ed è madre di un figlio. È entrata nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1990, cominciando proprio dalla Prefettura di “casa”, a Bari. Ha lavorato anche nelle prefetture di Ancona e Taranto prima della nomina in Romagna.