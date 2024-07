Corigliano Rossano, presidenza dell’assise: tiro alla fune tra le votatissime Grillo e Madeo

Il gioco della giunta era stato sottovalutato e molti credevano che il primo cittadino avesse già la soluzione (o più precisamente la formazione del nuovo gruppo) in tasca. In tanti davano per scontato che al di là del solito mistero Stasi la giunta l’aveva già formata. Invece no.

Infatti, a giudicare dal fiume di indiscrezioni che negli ultimi giorni hanno iniziato a rincorrersi nei corridoi della politica, non apparirebbe facile, come lo fu per la sua prima elezione alla guida di Corigliano Rossano, per il sindaco riletto Flavio Stasi ricomporre il puzzle delle nomine assessorili e, soprattutto, portare i 15 consiglieri della maggioranza, sulla stessa linea, in merito alla elezione del presidente del consiglio comunale. Come già riferito in altro servizio, alla prestigiosa carica istituzionale aspirerebbero sia la presidente del consiglio uscente, Marinella Grillo, che non ha avuto “avversari” alla sua elezione, avendo poi, inoltre, svolto con autorevolezza e competenza il suo ruolo, eletta ora con oltre 800 preferenze e sia Rosellina Madeo, già capogruppo del Pd in consiglio comunale. Anche Madeo, oltre ad essere stata la più votata dell’attuale consiglio, ha svolto l’incarico di presidente dell’ultima assise civica, dell’allora città di Rossano nel 2016 durante l’amministrazione comunale guidata da Stefano Mascaro, prima della fusione dei due comuni.