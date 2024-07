Paravati di Mileto si prepara a celebrare il centenario della nascita di Natuzza

Mentre fervono a Paravati i preparativi per la elevazione a Santuario, prevista per il 23 agosto della “grande e e bella chiesa” dedicata al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, si presenta ricco di appuntamenti, presso la Villa della Gioia, il calendario delle celebrazioni del mese di luglio. Tanti gli eventi di natura religiosa, sempre particolarmente partecipati.

Tra questi, oltre alle quotidiane celebrazioni religiose e alle visite di comitive di pellegrini nei luoghi tanto cari alla Serva di Dio Natuzza Evolo, vanno segnalati due appuntamenti. Il primo avrà luogo domani sera alle 18,30. Si tratta del “Cenacolo delle famiglie” per ricordare il propri cari defunti alla presenza, tra gli altri, del rettore della chiesa padre Michele Cordiano. Un appuntamento, nel segno della riflessione e della preghiera che per quanti hanno subito lutti che hanno lasciato profonde ferite rappresenta un momento di riconciliazione e di serenità.

Il secondo evento è in programma il 26 luglio alle 18 e vedrà, tra gli altri, la partecipazione del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro che in preparazione al Giubileo del 2025 parlerà a quanti raggiungeranno la Villa della Gioia della preghiera nella vita di Natuzza. Per quanto concerne l’elevazione a Santuario della chiesa, in programma nello stesso giorno in cui si festeggerà il centenario della nascita della Mistica con le stimmate – che venne alla luce in una famiglia poverissima il 23 agosto 1924, nella Paravati di quegli anni segnata dall’abbandono e dalle assenze, dove l’unica via per sfuggire allo sfruttamento e alla fame era l’emigrazione – non è ancora stato reso noto il programma ufficiale della giornata e degli altri eventi che caratterizzeranno la ricorrenza.