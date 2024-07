Rassegna stampa 05-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Inchieste e processi

- Inchiesta “Sartoria” a Catanzaro, la gara per le Pet “fortemente inquinata”

- Reggio, i reati in continuità con “Larice”: condannato a 22 anni di reclusione

- “Mazzetta” alla funzionaria di Calabria Verde sul taglio degli alberi in Sila, tre condanne

- Crotone, il clan Farao Marincola e il controllo degli affari nell’altopiano silano

- Joy’s Seaside a Palmi, non erano narcos ma “semplici” spacciatori

- Concorsi all’Autorità portuale di Gioia Tauro, il Gip archivia tutte le accuse

Sanità

- Cosenza, un Pronto soccorso “europeo” con ambulatori dedicati e sala Tac

- Tubercolosi bovina a Crotone, casi in aumento. L’Asp predispone un piano d’intervento

- Sanità, Vibo Valentia... cenerentola: per l’Asp un taglio da 10 milioni