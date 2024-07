Corigliano Rossano, degrado in corsia: topi nel reparto di Pediatria

Tanto tuonò che piovve. L’allarme per la presenza dei topi nel “Guido Compagna” di Corigliano ieri pomeriggio ha trovato conferma nel reparto di Pediatria. L’indiscrezione circolava da qualche giorno ma nessuno ci voleva credere. Poi, nel primo pomeriggio di ieri i roditori si sono manifestati con la loro caratteristica livrea grigia. Così non solo l’allarme – a questo punto inascoltato nei giorni scorsi – ha trovato la sua evidente verifica testimoniale, ma ciò ha determinato pure lo sgombero e la chiusura dell’intero reparto. In attesa di ulteriori verifiche anche nelle altre unità operative della struttura sanitaria certamente non immuni al fenomeno le porte della Pediatria sono state sbarrate . In effetti i topi erano stati segnalati soprattutto in altre divisioni.