Nuovo ospedale della Sibaritide pronto entro la fine del 2026

Confermato il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide. Nella giornata di ieri si è infatti tenuto in Prefettura Cosenza un incontro per fare il punto sullo stato dei lavori del cantiere dell'importante opera che potrebbe dare una svolta all'offerta sanitaria del territorio. Presente il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, che tra poco lascerà il capoluogo bruzio per trasferirsi a Latina, nonché il presidente della regione Roberto Occhiuto, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i sindacati della Cgil Cisl e Uil rappresentati da Giuseppe De Lorenzo Franco Ventarola e Antonio Vattini, nonché la ditta D’Agostino appaltatrice dei lavori. A quanto si è appreso, non si è nascosta la soddisfazione per il fatto che saranno rispettati i tempi del cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori entro 900 giorni. Oltre alla conferma dell'iter spedito per la costruzione dell'ospedale vi è anche il fatto che vi sono i fondi per poterlo realizzare. Particolarmente importante è stato l'intervento del project manager dell'impresa D'Agostino Domenico Gerardo Petrone che ha illustrato nel dettaglio le evoluzioni del progetto. Petrone ha ricordato che vi sono state nel 2023 numerose interlocuzioni tecniche che hanno avuto il loro apice nel contratto di concessione dello scorso mese di aprile: «Siamo giunti alla sottoscrizione di questo addendum adeguando interamente il progetto di concessione, costruzione e realizzazione inclusa la fornitura delle attrezzature come previsto originariamente». Petrone ha aggiunto che il piano economico finanziario è stato riequilibrato «anche in funzione del servizio non sanitario che sarà erogato dal concessionario per i prossimi 25 anni. I lavori stanno andando avanti secondo il cronoprogramma», ha rassicurato Occhiuto che ha aggiunto: «Non è stato facile riavviare i lavori perché c’era da aggiornare un progetto del 2004, occorreva trovare le risorse e questo non sempre è facile nella pubblica amministrazione ma ci siamo riusciti. Sono molto felice che questo ospedale, pensato venti anni fa, oggi stia proseguendo nella sua costruzione. Anche per quanto riguarda quello di Vibo Valentia, confido nell’inizio dei lavori nei prossimi mesi così come a Palmi dove c’è un altro grande ospedale, purtroppo solo sulla carta».