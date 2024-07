Cassano, sfonda un muretto e finisce in un canale: un 49enne in prognosi riservata

Ha sfondato il muretto con la sua auto finendo la corsa in un canalone. Lotta contro la morte un 49enne di Cassano che nel tardo pomeriggio di sabato si è reso suo malgrado protagonista di un pauroso quanto violento incidente sulla Provinciale 166 che da Cassano centro conduce in primis a Garda e poi verso lo svincolo autostradale di Sibari-Firmo passando per Cammarata di Castrovillari o prosegue verso Doria e la costa.

Erano circa le 19 quando, per cause ancora in via di accertamento, la Fiat Punto guidata dal ferito stava percorrendo la Cassano-Garda nei pressi dell’ex mattatoio comunale quando la vettura, invece di proseguire la propria marcia seguendo il normale andamento direzionale della strada, dopo aver perso il controllo dell’auto, avrebbe sfondato il muro di contenimento di un pontino per poi precipitare nel sottostante corso d’acqua del canalone irriguo.

Le operazioni di recupero, da parte dei Vigili del fuoco, si sono rivelate complesse, lunghe e difficilissime. Una volta messo in salvo il conducente ferito lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario. Lo stesso che, accortosi della gravità della situazione, ha trasferito immediatamente il 49enne cassanese, al pronto soccorso dell’ospedale “Ferrari” di Castrovillari dove rimane tutt'ora in prognosi riservata. Diverse, infatti, sono state le ferite riportate dall’uomo essendo stato prima sballottato nella vettura e successivamente nell’impatto della stesso con il suolo.