Montalto Uffugo, rogo in un bazar cinese: un 20enne in gravi condizioni

Ore di paura, nel pomeriggio, a Settimo di Montalto Uffugo per un rogo divampato all’interno di un negozio cinese. Il bilancio è di un ferito grave, a causa delle ustioni riportate sul corpo. Erano circa le 17 quando, all’interno del capannone adibito a bazar, se pur chiuso al pubblico, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata l’esplosione pare di una bomboletta accendi gas, che ha innescato le prime fiamme. Fuoco che è divampato ben presto, alimentandosi man mano che incontrava materiale di ogni tipo. Nel negozio si trovava uno dei proprietari, intento a riordinare della merce. Il 20enne è stato avvolto dalle fiamme. Immediati i soccorsi dei vicini che, subito dopo aver richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei pompieri, con delle pompe hanno iniziato a provare a spegnere il rogo. Sul posto i vigili del fuoco di Cosenza i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo e i sanitari del 118.