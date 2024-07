Paura a Terranova da Sibari, sfregi sulle fiancate dell’auto di Rumanò

Una delle automobili di proprietà di Francesco Rumanò, neo sindaco della cittadina da meno d’un mese, è stata danneggiata nella notte tra venerdì e sabato. E ieri mattina, subito dopo aver smaltito la comprensibile amarezza dell’incivile gesto, il primo cittadino è andato a sporgere regolare denuncia contro ignoti presso la locale stazione dell’Arma. Sono partite le dovute indagini da parte dei militari della Compagnia di San Marco Argentano, che – al momento – non escludono alcuna pista. Intanto, si registrano le reazioni di Rumanò, la solidarietà di tanti cittadini e del gruppo di minoranza. «Chi pensa che arrecando danni alla mia auto possa intimorirmi – afferma lo stesso – si sbaglia proprio di grosso. Non capisco – prosegue – quanto l’incomprensibile divisione che si respira in paese abbia potuto influenzare l’autore del gesto». Il sindaco ha poi invitato tutti «ad assumere atteggiamenti più rispettosi e pacifici nell'interesse del benessere collettivo» aggiungendo «tutti, nessuno escluso, si devono sforzare, pur nelle differenze di pensiero, di ragionare con educazione e rispetto».