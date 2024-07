Un incendio stanotte ha interessato alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti a Santa Domenica Talao.

Si tratta di due Fiat Iveco in disuso, di proprietà comunale, fermi da tempo su di un terreno in gestione alla Mia Srl, azienda del settore che, proprio nella zona industriale di Santa Domenica Talao, ha un suo centro di raccolta. Oltre ai mezzi, in fiamme anche gli stessi rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.