Bimbo travolto da un cancello a Guardia Piemontese, segnali di miglioramento: è stato estubato

Migliorano le condizioni del bambino di appena 3 anni travolto da un cancello nel Cosentino. E’ stato estubato e respira autonomamente. Il piccolo si trova ricoverato dallo scorso 29 giugno nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza. Nei giorni scorsi era stato sottoposto a una risonanza magnetica e una Tac. Il bimbo, nel tardo pomeriggio di sabato 29 giugno, è stato travolto da un cancello di ferro di un lido di Guardia Piemontese, sulla costa tirrenica cosentina. Il cancello di ferro è crollato - per cause in corso di accertamento - travolgendo il piccolo sotto gli occhi increduli dei genitori e dei turisti presenti nella struttura balneare. Immediatamente sono giunti i soccorsi e il bambino è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale Annunziata dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il piccolo è monitorato e seguito dai medici e da tutto il personale del reparto di Anestesia e Rianimazione. Sul caso la Procura di Paola ha aperto un’inchiesta e proseguono le indagini. La struttura, come da prassi, è stata posta sotto sequestro.