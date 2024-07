Rassegna stampa 9-07-2024 edizioni Calabria

In questo video i principali titoli dell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria:

Autonomia differenziata, Irto durante la direzione dei Dem della Calabria: “Basta giravolte di Occhiuto sull’argomento”

Calabria, duro scontro politico sull’Autonomia differenziata

Servizi e attività a portata di mano, a Catanzaro il traguardo dei 15 minuti è distante

Incidente mortale a Catanzaro, la famiglia di Martina Guzzi: “Attendiamo le analisi del perito”

Lamezia, slitta l’incontro romano su Scordovillo: occhi puntati sull’attività di sgombero

Isola Capo Rizzuto, lo strapotere dei Macario a Marinella: chiuse le indagini per 12 persone

Vibo, il sindaco Enzo Romeo: dieci giorni per la Giunta

La crisi idrica esaspera chi arriva a Pizzo. E i gestori di un B&B risarciscono i clienti

Cosenza, il capoluogo dei contribuenti… ma non dei tartassati dal Fisco

Cosenza, volano gli stracci in Consiglio: screzi in maggioranza

La guerra dei poveri, a Cosenza battaglia per il lavoro: ex tirocinanti contro i precari della scuola