Arrestato a Castrovillari dopo il “colpo” in Sicilia

I carabinieri hanno arrestato un rapinatore etneo. I militari dell’Arma hanno eseguito, presso la stazione di servizio dell’A2, un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 43enne di Catania resosi responsabile del reato di rapina.

L’attività dei militari è stata innescata dai colleghi della Stazione di Aci Castello, i quali hanno dato l’impulso all’arresto dell’uomo ritenuto l’autore di una rapina a un centro diagnostico commessa il 16 febbraio 2024.

Il provvedimento è scaturito da indagini coordinate dalla Procura di Catania. Gli inquirenti si sono avvalsi della collaborazione di cittadini coinvolti a vario titolo nella vicenda e della visione delle immagini di videosorveglianza della zona nella quale si è materialmente consumata la rapina.

In un filmato, in particolare, si vedono due banditi inseguiti da un dipendente. Con quest’ultimo, mostrano ancora le immagini, hanno ingaggiato una colluttazione durante la quale perdono le due cassette in metallo. Dentro c’erano proprio i soldi che avevano appena rubato. I due rapinatori sono poi fuggiti su uno scooter. A riprendere la fuga c’era un passante che, con il proprio cellulare, ha ripreso i presunti rapinatori nelle fasi della fuga. Le immagini sono state poi postate sui social. Il video, chiaramente, è immediatamente diventato virale.