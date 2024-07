Il Parco del Benessere di Cosenza circondato dai rifiuti

Il Parco del Benessere, su viale Mancini, circondato dalla spazzatura. Una discarica di rifiuti in piena regola che si annida in mezzo alla fitta vegetazione. L’area è adiacente al capannone della Stella Cometa. Una zona franca, come suol dirsi. Non si sa chi ne ha la competenza. Fatto sta che i pedoni che usano il marciapiedi lato via Popilia e gli automobilisti alla ricerca di un parcheggio gratuito in quella striscia di terreno che nessuno finora ha pensato di bonificare o di destinare ad altro uso si imbattono in sacchetti di spazzatura e altro materiale inutilizzabile, indumenti lasciati sul posto da extracomunitari e senzatetto. Anche di fronte le cose non vanno bene. Alle spalle dell’ex Liceo “Fermi” dove si sta lavorando per realizzare la nuova sede della scuola si formano degli accumuli di spazzatura e ingombranti periodicamente eliminati. La situazione è sotto gli occhi di tutti, Ma nessuno ha inteso intervenire e risolverla radicalmente. Spetta alle cooperative? Agli uomini di Ecologia Oggi? Al settore manutenzione del Comune? Non si sa. Sta di fatto che il quadro è precario da tempo immemorabile. E la situazione va peggiorando. Il percorso pedonale che collegava a via Popilia e sbuca esattamente al cancello della Stella Cometa ad esempio è stato letteralmente inghiottito dagli alberi cresciuti a dismisura fino a “chiudere” il varco che qualcuno usava di tanto in tanto.