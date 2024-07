Clima arroventato a Cosenza. Consiglio comunale ad alta tensione

Le ultime settimane hanno descritto un clima politico oltre il quale non s’intuisce una possibile via d’uscita. Da tempo, lo scontro tra Comune e Regione (tra Franz Caruso e Roberto Occhiuto) riempie d’inchiostro e veleni i comunicati, spesso firmati dalle seconde linee dei due gruppi, che viaggiano da una sponda all’altra. Tanta carta, tanta rabbia e scelte che allargano lo squarcio tra centrosinistra e centrodestra. Lo spostamento della sede del nuovo ospedale è il peccato originale che ha ispirato la tempesta che ha piegato i pilastri della diplomazia. Da quel momento, le turbolenze hanno segnato la fine dei rapporti e sono cominciati gli “sgarbi istituzionali”. Maggioranza e opposizione sono, ormai, divise su tutto, litigiose anche sul nulla. Un clima di tensioni che ha spostato la linea del tempo verso una dimensione indefinita. E all’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso dell’“Annunziata” tutti hanno notato come governatore e sindaco si siano costantemente evitati, persino negli sguardi. Distanze che si ritrovano, naturalmente, anche in Consiglio comunale dove l’attuale opposizione (che per dieci anni è stata maggioranza con Mario Occhiuto sindaco) è impegnata a respingere quel tentativo «di rimozione storica in atto», denunciato nei giorni scorsi dal leader della minoranza, Francesco Caruso.