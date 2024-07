Bambino travolto dal cancello a Guardia Piemontese, indagata un’imprenditrice

C’è una persona indagata dalla Procura di Paola per quanto accaduto in un lido di Guardia Piemontese quindici giorni fa. Un bambino di appena tre anni, ricordiamo - nel primo pomeriggio del 29 giugno - è stato ferito gravemente a causa del cedimento di un cancello.

A essere iscritta nel registro degli indagati è la rappresentante legale della struttura balneare, Anna Carnevale. La donna è difesa dall’avvocato Nicola Carratelli mentre le costituite parti civili (i genitori e il bambino) dall’avvocato Ferruccio Mariani. Nel contempo la Procura di Paola rappresentata per l’occasione dal pubblico ministero Mariolina Bannò ha esperito avviso per l'accertamento tecnico irripetibile e la contestuale nomina di un consulente tecnico individuato poi nella persona dell’ingegnere Salvatore Cetraro.

Ieri mattina presso gli uffici della Procura, a Paola, è comparso il tecnico incaricato oltre che ai legali delle due parti. L’avvocato Mariani ha nominato anche un consulente di fiducia (l’ingegnere Fausto Carelli Basile). II pubblico ministero ha posto al consulente della Procura i quesiti che sono scaturiti dopo la visione degli atti del fascicolo e le prime necessarie indagini tecniche sui luoghi e sul cancello carrabile scorrevole con guida meccanica che è stato posto sotto sequestro chiedendo di acquisire ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria anche relativo all’epoca e al titolo abilitativo dell’opera oggetto di vincolo reale. E quindi è stato richiesto al consulente di ricostruire l’origine, le cause e l’evoluzione dell’infortunio con particolare riferimento alla eventuale normativa di settore relativa alla installazione, funzionamento e manutenzione del cancello.