Grande paura ad Acri, incendio nei pressi dell’ospedale. Auto di una concessionaria in fiamme

Ore di grande apprensione ieri mattina ad Acri. Un grosso incendio è divampato in pieno centro città, nei pressi dell’ospedale cittadino “Beato Angelo”, di diverse abitazioni e di alcune attività commerciali. Una coltre nube di fumo ha avvolto la città mentre, in pochissimo tempo, le alte lingue di fuoco hanno devastato un’ampia vegetazione. Fiamme che purtroppo non hanno lasciato scampo neanche ad una nota concessionaria distruggendo diverse auto parcheggiate nel piazzale della stessa.

Da un primo bilancio dovrebbero essere circa 15 le vetture andate a fuoco delle quali, ad incendio spento, resta solo lo scheletro e la disperazione del titolare. E il bilancio sarebbe potuto essere ancora più pesante se non fosse stato per il pronto intervento dei vari mezzi di soccorso e dei tanti cittadini che si sono precipitati in zona garantendo il loro aiuto. Diverse anche le abitazioni minacciate dalle fiamme con intere famiglie, in preda al panico, costrette ad abbandonare le proprie case. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, due squadre di Calabria Verde, due di Emergenza boschiva del Comune.