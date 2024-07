Il Cosenza stringe per il giovane Begheldo

In attesa di produrre l’assalto decisivo per altre prede di mercato per cui il direttore sportivo Gennaro Delvecchio è già al lavoro da giorni, il Cosenza è ormai ad un passo dal 21enne Gianmarco Begheldo. Un’operazione di contorno quella che sarà portata a termine a breve.

Il classe 2003 è atteso per le visite mediche e subito dopo firmerà un contratto triennale. Arriva dalla Virtus Verona, club con cui nella passata stagione ha totalizzato 26 gettoni di presenza totali, sette delle quali da titolare. A dicembre scorso, Begheldo è riuscito a ritagliarsi anche la soddisfazione di segnare il suo primo gol nel torneo di serie C.

Non si è trattato però della prima realizzazione tra i professionisti. Questa, infatti, è avvenuta nel giorno del suo debutto assoluto tra i “pro”, il 5 ottobre 2022, giorno nel quale ha firmato l’inutile 2-1 nella sconfitta nel derby veneto contro il Vicenza, in Coppa Italia di serie C. Una rete pesante dal momento che ha permesso alla sua squadra di sbloccare il risultato dopo l’ora di gioco nel match poi vinto per 2-0 contro l’Aurora Pro Patria.

Il centrocampista offensivo sarà valutato nel corso del ritiro da Massimiliano Alvini, intanto rinforza il parco under dei rossoblù. Il ragazzo di Mira aveva ancora un anno di contratto con la compagine veronese, dopo il prolungamento fino al 30 giugno 2025 di luglio 2023. Ora la chiamata del Cosenza e il salto di categoria. Il 21enne veneziano è gestito dallo stesso agente di Alessandro Micai e Simone Mazzocchi.

Quest’ultimo obiettivo di mercato dei silani. L’attaccante milanese è ancora sotto contratto con l’Atalanta, che si sta rivelando ostica nella gestazione della trattativa, come accaduto in passato in altre circostanze.

Senza comunicazione. Il Cosenza ha raggiunto Assisi e in queste ore sarà impegnato in test e visite mediche prima del trasferimento a Cascia, dove il gruppo di Massimiliano Alvini si tratterà fino al 27 luglio per preparare il prossimo campionato. La società rossoblù, intanto, tarda a dare comunicazioni. Al momento, nessuna nota ha riguardato lo staff del tecnico di Fucecchio.

Una situazione ai limiti del surreale. Del gruppo di lavoro dell’allenatore toscano non farà parte il preparatore atletico cosentino Luigi Pincente, altro degli “epurati” all’alba del nuovo corso. Il prof, al quale era scaduto il contratto lo scorso 30 giugno, aveva avuto dei contatti con il club poi però ogni discorso è caduto nel vuoto. Una “potatura” negli scorsi giorni ha colpito anche il team manager Kevin Marulla, nel sodalizio di via degli Stadi da oltre due lustri.

Durante la presentazione di Riccardo Ciervo e Andrea Rizzo Pinna, hanno raggiunto la sala stampa “Bergamini” il segretario generale Francesco Xausa, il team manager in pectore Emanuele Del Duca e il collaboratore della Primavera Francesco Perna. Un triumvirato che potrebbe vedersi all’opera in Umbria nelle prossime due settimane. La strada verso il consolidamento di una struttura di «taglia internazionale» della quale ha parlato il direttore generale Beppe Ursino rimane molto lunga.