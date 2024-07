Ospedale di Castrovillari, troppe criticità: in campo le associazioni

Il Comitato delle Associazioni, Avis, Avo, Amici del Cuore, Medici Cattolici, Associazione Famiglie Disabili e Solidarietà e Partecipazione denunciano la grave situazione che vive l'Ospedale spoke di Castrovillari. La riflessione del Comitato, attivamente impegnato nella tutela del diritto alla salute delle popolazioni del Pollino- Esaro-Sibaritide, come era facilmente prevedibile pone in risalto le criticità urgenti dell’Ospedale di Castrovillari.

Molte di queste sono diventate, con l’arrivo dell’estate, delle vere e proprie emergenze con «turni massacranti, un personale ridotto ai minimi termini, prossimo alla sospensione dell'attività, tanto da trasformare tutte le situazioni a rischio a certezza quotidiana». Senza dimenticare che anche i Medici cubani, in questo estivo, andranno in ferie. Allo stato «non c’è più da indicare singole Unità Operative o Servizi in crisi, la lista comprende ormai, semplicemente e drammaticamente, l’intera offerta di salute del Presidio del Pollino». La notizia dell’imminente arrivo di Personale sanitario (sei Oss a metà luglio, alcuni infermieri ad agosto) è certamente positiva ma con uguale certezza non sufficiente. Tra l’altro l’apporto di Personale va ridotto delle Unità nel frattempo trasferite o andate in pensione.