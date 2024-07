Trasporti nella Sibaritide e sulla fascia jonica, confermata la partenza del nuovo Magna Grecia Line

Un collegamento da Taranto a Sibari, con fermate nelle stazioni di Metaponto, Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri. La “Ferrovia della Magna Grecia”.

A confermarlo, in questi giorni, è stata la stessa Trenitalia che ha sottolineato come il convoglio già da qualche tempo sta legando Puglia, Basilicata e Calabria. Fino al 29 settembre saranno quattro i treni delle Ferrovie dello Stato che viaggeranno di sabato e domenica: due da Taranto a Sibari (con partenza dalla frazione ionica alle ore 9.02 e alle 16.33) e due in direzione contraria (con partenza dalla città calabrese alle 11.10 e alle 18.32). Il servizio è sperimentale e stagionale ma l’obiettivo è quello di essere stabilizzato facendo della rete ferroviaria della costa jonica una modalità di trasporto con connessioni verso i nodi trasportistici di Taranto e Bari e verso Sibari.

Una vera metropolitana di superficie che potrà connettere il distretto turistico della Magna Grecia collegando il comprensorio jonico delle tre regioni, Puglia, Basilicata e Calabria, e riaprendo le stazioni ferroviarie dei centri jonici. Trenitalia ha confermato anche l’attivazione sulla Catanzaro Lido-Sibari della fermata di Toscano per raggiungere l’Acquapark Odissea 2000 oltre che sconti dedicati per i viaggiatori del Regionale di Trenitalia anche per raggiungere le Terme Luigiane e della Sibaritide.