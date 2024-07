Acri, perde il controllo della moto sulla Statale 660: muore un 30enne

Aveva solo 30 anni il giovane centauro di Luzzi, Davide Erman Pisano, deceduto ieri pomeriggio a seguito di un tragico incidente sulla statale 660. Era a bordo del suo motoveicolo quando, per cause ancora in corso di aggiornamento, autonomamente, avrebbe perso il controllo della moto, in località Timparello, finendo sull’asfalto. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A seguito dell’incidente la carreggiata, in direzione svincolo SS177, località Varrise, sulla statale 660 al chilometro 35,450, è stata chiusa al traffico per alcune ore. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Anas, i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e le forze dell’ordine, per i rilievi necessari volti a chiarire le dinamiche del sinistro quindi per la gestione del traffico in piena sicurezza. La regolare viabilità, terminati i rilievi, è stata ripristinata nel giro di poche ore. Intanto, non appena la notizia si è diffusa sui social è stato un susseguirsi di messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane vittima. Amici e conoscenti del giovane centauro sono rimasti increduli di fronte a questa terribile notizia, arrivata in un caldo pomeriggio di luglio. Per molti è impensabile morire così e l’invito dei più è sempre quello di adottare la massima prudenza a bordo delle moto. Purtroppo, nel giro dell’ultimo mese il giovane Pisani è solo l’ultima vittima delle due ruote avventuro in provincia.