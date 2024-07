Ciclista investito sul corso di Castrovillari, ora si cerca l’auto “pirata”

I poliziotti del Nucleo prevenzione crimine di Rende stanno procedendo alla individuazione del presunto pirata della strada che, ieri mattina, poco dopo le dieci, ha investito un uomo che stava transitando con la sua mountain bike su Corso Calabria.

In prossimità di un bar, infatti, il ciclista sarebbe stato investito, travolto, buttato letteralmente per terra senza che l'automobilista si sia fermato o, probabilmente, senza che questi si sia accorto di aver travolto il malcapitato. Sul posto, chiamati dal proprietario del bar, i poliziotti del Nucleo prevenzione, ieri a Castrovillari per effettuare una precisa attività di prevenzione e controllo del territorio. Contestualmente è giunta l'ambulanza del 118. In pochi minuti s'è proceduto al trasferimento del ciclista presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Ferrari. La prognosi sarà sciolta nelle prossime ore, vale a dire nel momento in cui saranno effettuati tutti gli esami strumentali necessari ad escludere danni gravi al capo.