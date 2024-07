Corigliano Rossano, sanità precaria sul territorio. E Nefrologia chiude battenti

«Una sanità sempre più precaria». È la sconsolante constatazione del movimento “Corigliano Rossano Pulita” di fronte alle situazioni di precarietà estreme che permangono nello spoke di Corigliano Rossano ed in particolare nel reparto di Nefrologia dell’Ospedale Giannettasio di Rossano che tra 15 giorni chiuderà e bisognerà trovare un posto in altre sedi ai pazienti che oltre al ricovero hanno necessità di sottoporsi alla dialisi.

Non basta quindi, secondo gli osservatori della politica sanitaria e dei pazienti, aprire 4 posti in medicina, al Compagna, dove, però mancherebbero i medici nefrologi specialisti mentre i pazienti ricoverati e dializzati dovrebbe fare la spola da Rossano.

Ed a proposito della carenza di medici, non solo nefrologi, dagli esponenti di Corigliano Rossano Pulita si ribadisce che «precaria è la parola giusta quando la sanità traballante come la nostra viene sorretta da medici che rivestono un ruolo solo temporaneo perché hanno altrove la loro sistemazione stabile, ed è il caso dei cubani, costretti a lasciare posto di lavoro, famiglia ed ambiente sociale, che prima o poi dovranno andarsene».