Praia a Mare, rinvenuto calice e corone che si pensava fossero stati trafugati dal Santuario della Madonna della Grotta

Il custode del Santuario della Madonna della Grotta di Praia a Mare ha rinvenuto in un sacchetto, il Calice e le Corone che si pensava fossero stati trafugati.

Come spiega il rettore don Paolo Raimondi le ricerche si erano concentrate nei luoghi principali, ma non avevano dato spazio, anche nella confusione che si crea in queste circostanze, ad altri luoghi. In settimana sarà ripristinata la video sorveglianza interna che è stata infranta.

Il rettore, ringrazia inoltre tutti per la vicinanza, chiedendo anche di avvertire le forze dell'ordine nel caso in cui si notino movimenti sospetti nellarea di rispetto. Per riparare i danni materiali causati dai ladri, temporaneamente, il Santuario è costretto a sospendere aiuti economici.