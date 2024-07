Paura a Cosenza, un trentenne ferito a colpi di pistola. Ricoverato in ospedale

Paura ieri notte a Cosenza dove è avvenuta una sparatoria che ha portato alla gambizzazione di un trentenne di etnia rom. L'uomo, ferito a una gamba, è giunto autonomamente al Pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura. Attualmente, è ricoverato all'ospedale Annunziata. Nonostante l'intervento dei carabinieri, allertati dal personale sanitario, il trentenne non ha fornito alcun dettaglio sulla dinamica dell'accaduto

Sebbene sia chiaro che la lesione sia stata causata da un proiettile, non si conoscono ancora né il luogo né i motivi del ferimento. Si sospetta che l'episodio possa essere legato a una disputa delinquenziale, scenario già visto in passato, in cui le persone coinvolte preferiscono non hanno la volontà di collaborare con gli inquirenti.