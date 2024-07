Polizia di Cosenza, individuato un nascondiglio di hashish e chiuso un bar frequentato da pluripregiudicati

Continuano, in modo serrato, i controlli effettuati dalla Polizia nell’intera Provincia cosentina, disposti dal Questore Giuseppe Cannizzaro.

In particolare la Squadra Mobile, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, gli agenti della Polizia Scientifica e alle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, nell’ambito del servizio denominato “focus ‘ndrangheta”, ha denunciato, in stato di libertà, un soggetto gravato da numerosi precedenti di Polizia, perché in possesso di centraline elettroniche di accensione per autoveicoli, strumenti atti alla perpetrazioni di furti.

Nell’occorso, il cane poliziotto ha individuato, all’interno di un’aiuola, panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 400 gr.

Anche i Commissariati distaccati di P.S. di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari hanno profuso particolare impegno nel settore delle misure di prevenzione ed infatti, dall’inizio del mese di luglio ad oggi, sono stati emessi 14 avvisi orali ed inoltrate al Tribunale di Sorveglianza 8 richieste di Sorveglianze Speciale di P.S.