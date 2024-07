Cosenza, il futuro dei lavoratori dell’Amaco sempre più nelle mani di Cometra

I lavoratori Amaco sono alla finestra. Attendono notizie certe sul loro futuro. A fine settembre scade la proroga della gestione del servizio di Tpl.

Per ora non si intravedono prospettive certe. Giorni fa l’invito rivolto da Palazzo dei Bruzi a Cometra perché la palla passi in mano alle Fdc. Un soggetto pubblico, l’unico in grado di portare avanti la barca.

La Fit Cisl Calabria intanto è preoccupata per il futuro dei dipendenti constatato che ad oggi, nonostante i solleciti, non emerge una chiara volontà di avviare un confronto da parte della Regione Calabria con sindacati, curatore fallimentare, consorzio Cometra e Comune di Cosenza.

La vertenza giudiziaria definita con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 546/2024, nel reclamo promosso da Amaco, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Cosenza n. 54/2023 che ha dichiarato il fallimento della municipalizzata, va affrontata collegialmente costituendo un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti. È quanto sostengono il segretario generale regionale della Fit Cisl, Giuseppe Larizza, e il segretario del presidio territoriale, Antonio Domanico.