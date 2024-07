Diamante, lutto nel mondo della magistratura: è morto a 67 anni l'ex procuratore di Paola Franco Greco

E' morto a Diamante, luogo che amava particolarmente, l'ex procuratore facente funzioni di Paola, Francesco Greco. Il magistrato aveva 67 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia. Greco aveva firmato importanti inchieste condotte lungo la fascia tirrenica della provincia di Cosenza, riuscendo a smascherare, arrestare e far condannare l'unico serial killer calabrese del Dopoguerra: Francesco Passalacqua di Santa Maria del Cedro.

Greco aveva il fiuto dell'investigatore di razza e firmò pure nel 1996 le indagini condotte per far luce sulla strage di Buonvicino costata la vita a sei persone (tra cui una bambina di 11 anni) trucidate da un ex carabiniere poi arrestato e condannato.

Franco Greco s'interessò anche del complesso caso della nave "Jolly Rosso" finita alla deriva sulle coste di Amantea. Carattere forte e battagliero, l'ex pubblico ministero aveva anche prestato servizio nella procura di Lagonegro nell'ultimo periodo della carriera.