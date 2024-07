Processo Kossa contro la 'ndrangheta di Cassano, inflitti ottant’anni di carcere NOMI

Processo Kossa: la scure dei giudici della prima sezione della Corte d’Appello di Catanzaro s’è abbattuta su Pasquale Forastefano (condannato 18 anni) e Domenico Massa (condannato a 13 anni). In Appello sono 14 le condanne ed una sola assoluzione con le pene principali che fanno il paio con quanto emerso anche nelle prime “cantate” del collaboratore Luca Talarico.

Nelle carte depositate dalla pubblica accusa nel corso della penultima udienza del processo, Talarico aveva ammesso di essersi intestato l'azienda – finita poi al centro dell’inchiesta – che portava il suo nome in qualità «di prestanome della cosca Forastefano, in particolare nella persona di Pasquale Forastefano e Domenico Massa». Escussioni che non hanno influenzato troppo, per il poco tempo a disposizione, le decisioni dei giudici ma che confermano il lavoro degli inquirenti e della pubblica accusa.

Proprio l’inchiesta Kossa, condotta dalla Dda di Catanzaro, aveva mostrato come la ’ndrangheta cassanese, in particolare negli ultimi anni, si fosse sempre più interessata alla gestione e al controllo delle attività agricole.