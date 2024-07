Rende, nuovo svincolo dell'A2: se ne riparlerà il prossimo anno

Nuovo svincolo A2, slitta al 2025 la progettazione? Probabilmente, si. Ma intanto la triade commissariale ed il neo sindaco eletto di Montalto, Biagio Faragalli, si sono incontrati per fare il punto e capire dove e come accelera su uno dei punti strategici, tra Rende e Montalto, atteso da anni. Ad ogni modo si torna a parlare del terzo svincolo autostradale dell’area urbana di Cosenza, quello che dovrebbe sorgere a Settimo fra Montalto Uffugo e Rende, appunto, e dei lavori mai iniziati nonostante si parlava di inizio tra il 2018 e il 2020. Siamo nel 2024 e non ci sono ancora nemmeno i cantieri né tantomeno i fondi, forse. Un’opera importante che servirebbe la zona industriale di contrada Lecco, per alleggerire il traffico nella zona di Quattromiglia ed all’ingresso dell’autostrada principalmente. Ma soprattutto- ed anche- l’Università della Calabria.

Se ne parlerà forse nel 2025 come ha evidenziato Davide Tavernise, consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle che dopo avere chiesto chiarimento alla Regione ha ricevuto risposta ai suoi quesiti.