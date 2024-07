Rossano, uomo trovato morto in una casa disabitata nei pressi dello scalo

Trovato il corpo senza vita di un cittadino straniero nella prima serata di ieri allo scalo dell'area urbana di Rossano. La triste scoperta è stata fatta dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni in una casa disabitata da tempo. L'abitazione del tutto fatiscente si trova in una traversa di via Arno, una delle strade parallele della centralissima via nazionale. Sul posto si sono portate le pattuglie degli agenti di polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, nonché dei carabinieri del reparto territoriale. Necessario l'intervento del medico legale per stabilire le cause della morte , anche se da subito è apparso evidente che l'uomo è rimasto vittima di un malore, forse dovuto al troppo caldo per le temperature torride di questi giorni.

Gli ingressi della casa erano da tempo murati e l'uomo quasi certamente è penetrato all'interno dell'abitazione attraverso qualche finestra o forzando qualche altro varco. Gli stessi vigili del fuoco hanno dovuto faticare per entrare nella casupa i quanto la porta d'ingresso era murata. La vittima occupava certamente quel luogo in maniera abusiva,avendovi trovato una dimora di fortuna. Il caldo afoso e l'aria irrespirabile di questi giorni avranno creato una bolla d'aria insopportabile che forse ha contribuito al malore che lo ha ucciso. Di certo l'uomo viveva da solo e in uno stato di totale indigenza. Triste storia di solitudine e povertà che ha trovato il suo drammatico epilogo.