Cetraro, giovane inguaiato dalla penna-pistola: arrestato dai carabinieri

È stato trovato in possesso di una penna-pistola – un’arma a tutti gli effetti e pienamente funzionale – il giovane cetrarese Vincenzo Bufanio, arrestato ieri dai carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà.

Il dispositivo è stato rinvenuto dai militari dell’Arma nel corso di una accurata perquisizione effettuata nell’abitazione del giovane, situata in una delle più grandi e popolose contrade della cittadina, probabilmente nell’ambito delle indagini e dei controlli nel territorio, coordinati dalla Procura di Paola e partiti immediatamente dopo il grave atto intimidatorio verificatosi nelle prime ore di mercoledì, allorquando, come è noto, un uomo incappucciato, sceso improvvisamente da una macchina, ha esploso ventitré colpi di kalashnikov 7.62 contro un muro esterno del Centro di accoglienza secondario ubicato nel “Parco degli Aranci”.

Un’arma micidiale, imbracciata senza alcuno scrupolo, la cui “ricomparsa” – dopo l’attentato al gestore di una palestra qualche anno fa, effettuato con un’arma simile – preoccupa molto le forze dell’ordine.