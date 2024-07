Cosenza, i resti dell'auto su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo esposti su corso Mazzini

I resti dell'auto su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo sono esposti da stamane lungo il percorso del Museo all'aperto, su corso Mazzini, nel cuore di Cosenza.

Il questore del capoluogo bruzio, Giuseppe Cannizzaro, ha organizzato una intera giornata di manifestazioni in ricordo di Paolo Borsellino, collega e amico, di Falcone, trucidato insieme con 5 poliziotti di scorta il 19 luglio di 32 anni fa a Palermo. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno allestito stand accanto alla teca con i resti della vettura del giudice ucciso, per incotrare la gente e spiegare quanto avvenne nel 1992 in Italia. Poliziotti della Scientifica e della Stradale illustrano ai giovani che accalcano il "salotto" della città le attività investigative e di controllo che ogni giorno le forze dell'ordine svolgono in Calabria come nel resto del Paese. 7

Stasera, in collaborazione con la associazione Libera, l'associazione antiracket "Mani libere" e il Circolo della Stampa "Maria Rosaria Sessa", nella piazza principale di San Fili, ci sarà un confronto pubblico di estrema rilevanza sul tema: "Paolo Borsellino, un uomo lasciato solo". Interverranno oltre al questore Cannizzaro, il vicepresidente della Conferenza Episcopale italiana, monsignor Francesco Savino, il procuratore distrettuale di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro caposcorta di Giovanni Falcone morto con lui a Capaci, Alfredo Lio, figlio dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, medaglia d'oro al valore civile, ucciso a Soverato da uno 'ndranghetista nell'agosto del 1991. Sarà proposta anche la testimonianza di Emanuela Loi, nipote della poliziotta morta con Borsellino in via D'Amelio a Palermo. La Loi, come la zia uccisa dalla mafia, presta oggi servizio in Polizia.