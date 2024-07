Ospedale di Castrovillari, in ortopedia arrivano i rinforzi

Sei nuovi operatori socio-sanitari e un medico per l'attività ambulatoriale dell'Ortopedia. Sembrano gocce nel mare delle emergenze di un presidio ospedaliero che, proprio nelle ultime settimane, avrebbe generato la chiusura dell'attività operatoria per la carenza di anestesisti. Il passaggio – di solito avveniva nel mese di agosto – stavolta s'è palesato quindici giorni prima. Restano assicurate le emergenze che possono emergere nel corso dei prossimi 40 giorni. A settembre sarebbero previste altre azioni. In particolare quelle che dovrebbero sanare le carenze di infermieri (diverse decine) e dei medici necessari al funzionamento delle Unità operative. Va da sè che tutto il sistema deve provare a risalire la china, nonostante le carenze negli organici, ma anche in vista di possibili riaperture che non si sono ancora concretamente sviluppate: le fasce più deboli della società, del territorio, aspettano la riapertura del reparto di Ortopedia-Traumatologia.