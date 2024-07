Corigliano Rossano, disagi idrici nelle contrade. La rete ormai è un colabrodo

Temperature roventi e rubinetti a secco. Il peggior connubio per una comunità, soprattutto per le località turistiche e le zone periferiche. Purtroppo però è quello che sta accadendo a Corigliano Rossano dove si stanno vivendo giorni difficili e si è in piena emergenza a causa di rotture e perdite che stanno mettendo in ginocchio il sistema idrico cittadino. Tra la rabbia di residenti e turisti e l’impegno degli operai per sistemare i guasti. Un disagio che inevitabilmente diventa anche terreno di scontro politico. Il gruppo consiliare di opposizione sul tema attacca l’esecutivo affermando che si è in emergenza idrica per responsabilità ed incapacità dell’amministrazione comunale: «Le ragioni di questo problema vanno ricercate tutte e per intero nell’errata gestione comunale delle reti idriche interne alla Città sulle quali si registrano perdite di oltre il 40% delle risorse idriche. Nonostante qualcuno continui ad ululare alla luna pur di non ammettere le proprio gravissime colpe in questa vergognosa situazione, è giusto chiarire che il problema non è attribuibile a Sorical, con la quale continuiamo ad interfacciarci quotidianamente».