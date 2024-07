Finisce con l'auto in un burrone a Santa Sofia d’Epiro: 24enne in prognosi riservata a Cosenza

Incidente d'auto in contrada Grottile di Santa Sofia d’Epiro stanotte, poco dopo le 4. Un giovane di circa 24 anni (nato ad Acri ma residente proprio a Santa Sofia) è finito con la sua auto in un burrone. Rimasto incastrato nell’abitacolo, la vittima è stata estratta grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Del soccorso sanitario si è occupata la postazione del 118 di Spezzano Terme, che lo ha trasportato all’Annunziata di Cosenza, dove sono in corso TAC ed altri esami necessari. La prognosi rimane ancora riservata.