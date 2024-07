Tragedia sfiorata a Fuscaldo, bambino di 7 anni cade nel parco acquatico: trasferito in elisoccorso a Cosenza

Incidente nel parco acquatico a Fuscaldo, bambino di sette anni portato in elisoccorso a Cosenza. Il piccolo è svenuto forse a seguito di una caduta. Ma non è chiaro al momento cosa sia accaduto. Quel che è certo è che il bambino non sarebbe scivolato dai giochi della struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola agli ordini del comandante Marco Pedullà e i sanitari del 118. Poi, in sequenza, anche l'elisoccorso che è atterrato in emergenza accanto alla statale 18. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Il piccolo è ricoverato in rianimazione.