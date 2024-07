Dramma a Corigliano Rossano, cadavere all'interno di un autobus. Forse un senzatetto?

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi all'interno di un autobus alla rotonda della stazione ferroviaria di Rossano. La macabra scoperta è stata fatta all'interno di uno degli autobus che sono parcheggiati lungo la via e vengono utilizzati dalle autoscuole cittadine. La prima ipotesi formulata è che si tratti di un senzatetto che ha trovato rifugio all'interno del mezzo e forse ha accusato un malore che dovrebbe essere la causa del decesso. Viste però le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere e le alte temperature di questi giorni è stato necessario l'intervento del medico legale e solo successivamente si comprenderà la causa della morte. Sull'accaduto stanno indagando gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano diretto dal vicequestore Domenico lanzaro.