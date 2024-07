Un 40enne ferito all’uscita da un locale notturno del Cosentino

Un 40enne è stato ferito - da un coltello o quanto meno da un oggetto acuminato - sabato notte vicino una discoteca. Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta all’interno o appena fuori dal locale. L’uomo che non ha offerto collaborazione alle forze dell’ordine avrebbe riferito di una caduta in un rovo di spine. Tuttavia le ferite riportate - in diverse parti del corpo - non sarebbero compatibili con quanto dallo stesso dichiarato. Le ferite da arma da taglio difatti, è l’assunto degli inquirenti, gli sarebbero state inferte.

I Carabinieri della stazione di Bonifati coadiuvati da quelli della Compagnia di Scalea stanno ricostruendo l’accaduto e la dinamica. L’uomo sarebbe stato ritrovato sanguinante nei pressi del parcheggio della discoteca sulla statale 18 tra Sangineto e Bonifati. Sono stati quindi avvertiti dai presenti i soccorsi. Prima il 118 e poi all’alba di ieri l’elisoccorso che è atterrato nei pressi della statale. L’uomo è stato portato all’Annunziata a Cosenza. Nonostante le ferite il 40enne era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Ritorna all’attenzione la cosiddetta “mala movida” che sul litorale del medio-alto Tirreno desta apprensione e preoccupazione.