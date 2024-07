Bomba d'acqua su Corigliano Rossano, allagata Schiavonea. La pioggia ha raggiunto i primi piani delle case

Bomba d'acqua questa notte sulla località Marina di Schiavonea a Corigliano Rossano. Strade allagate e forti i disagi per la popolazione. Il livello dell'acqua in alcuni punti è arrivato anche a i primi piani delle abitazioni. In difficoltà i campeggi e ad alcune persone che sono state sorprese dalla pioggia e degli allagamenti mentre si trovavano fuori dalle proprie case. Necessari gli interventi degli uomini della Protezione civile comunale assieme ai volontari delle associazioni per soccorrere l'utenza in difficoltà. Gli impianti idrovori sono entrati in funzione automaticamente non appena le vasche di raccolta si sono riempite. Il sindaco Stasi, alle prime luci dell'alba, ha rassicurato la popolazione annunciando che la situazione è migliorata in maniera decisa, anche se permangono alcune criticità nelle zone più basse come via Cervia o nel tratto tra Palmeto e Madonnina.