Cosenza, frase contro la premier: individuato il responsabile

“Meloni Evapora”: è la frase contro il premier comparsa la sera del concerto d’inaugurazione del Festiva delle Invasioni. La scritta campeggiava in sovraimpressione sulla facciata del palazzo della Provincia, in piazza XV marzo.

La Digos ha identificato e denunciato all’autorità giudiziaria - questa la prassi - l’autore del gesto. Gli investigatori sono risaliti all’uomo celermente acquisendo una serie di elementi e, soprattutto, di testimonianze. La vicenda ha suscitato una serie di furenti polemiche nei giorni scorsi che hanno visto contrapposti esponenti del centrodestra ad alcuni settori del centrosinistra. La giunta municipale, guidata da Franz Caruso, ha preso le distanze dall’accaduto e condannato il fatto.

L’incidente può ritenersi chiuso? Forse non del tutto. Già, perchè la proiezione della frase contro il capo del Governo sembra aver ulteriormente infiammato i rapporti già tesi tra l’opposizione di centrodestra e la maggioranza di centrosinistra che governa il Comune.